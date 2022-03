Hay que cumplir para ganar el voto latino

En resumen, el voto latino no es un bloque. Es bastante oscilante. Los demócratas siguen siendo los principales receptores de ese sufragio, aunque los republicanos han tenido algunas ganancias, y muchos latinos, particularmente jóvenes, se identifican más como independientes que casados con los dos partidos tradicionales. No obstante, el principal reto para los demócratas es mantener ese apoyo. Incumpliendo sus promesas de campaña no es una fórmula ganadora para conseguirlo.