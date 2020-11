Guía para preservar la calma durante la jornada electoral

Luego de dos años de campaña, finalmente tenemos encima las elecciones presidenciales. Esta no solo será histórica, como bien nos recuerdan muchos comentaristas. También será una elección no apta para cardíacos. Estados Unidos no había estado tan dividido desde la época en que se libró la lucha por los derechos civiles en la década de 1960. Y por las mismas razones fundamentales. Tampoco había tenido en la era moderna un candidato presidencial que amenazara con rechazar los resultados si pierde o proclamarse ganador antes de que se cuenten todos los votos, como se informa que ha hecho el presidente Trump, aunque él no negara este fin de semana.