Falsedades peligrosas: no es cierto que las mascarillas disminuyen el oxígeno

Una consulta en la base de datos de la alianza CoronaVirusFacts revela que, entre el 30 de abril y el 13 de mayo, por lo menos cinco verificaciones han sido publicadas en el mundo explicando - con detalles - que este riesgo no existe y que sigue siendo muy importante que la gente utilice las mascarilas durante la pandemia.

Los primeros verificadores de datos que llamaron la atención sobre este absurdo fueron los mexicanos de Animal Político . El 30 de abril, ellos escribieron en letras mayúsculas en su página web: "NINGÚN TIPO DE CUBREBOCAS O MASCARILLA PROVOCA HIPOXIA". Y siguieron en el texto: "Aunque es cierto que el cubrebocas puede generarte sensaciones desagradables, no te preocupes, es normal y usarlo no te causará insuficiencia de oxígeno. En realidad, la hipoxia puede ser provocada por fumar, inhalar gases o exponerse a grandes alturas, pero no por usar cubrebocas, mascarillas o filtros".