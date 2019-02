Es hora de actuar para resolver el tema de los dreamers y la seguridad fronteriza

Hemos visto fracasar proyectos de ley porque incluyen otras provisiones controvertidas y no relacionadas, en lugar de enfocarse en estos dos temas que cuentan con un amplio respaldo. Pareciese que los líderes de ambos partidos se contentan con ver que estos proyectos de ley fracasen, siempre y cuando no se vean obligados a aceptar ideas del otro lado. Eso tiene que cambiar.

¿Qué excusa hay para no tomar acción?

En este momento, los dreamers viven con una gran incertidumbre en comunidades de todo el país. Algunos tienen protección DACA y otros no, pero ninguno puede estar seguro de si se les permitirá permanecer en el país a largo plazo. Fueron traídos aquí cuando eran niños, y no conocen otro país como su hogar. Actualmente, tienen capacidades limitadas de contribuir a sus familias, sus escuelas, sus parroquias y sus comunidades, porque nadie sabe si un día se verán obligados a abandonar este país y cambiarlo por uno que realmente no conocen. Con un apoyo tan amplio a la idea de permitirles permanecer en el país, nadie puede ganar si continúa demorando la acción indefinidamente.