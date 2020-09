Encontrar al mejor candidato para la Corte Suprema

Unos de los principios fundamentales de la sociedad estadounidenses es la igualdad ante la ley. El bienestar o el estatus social de una persona no deberían importar en los ojos del gobierno o del sistema legal. Como escribió el padre fundador Samuel Adams, “habrá una regla de justicia tanto para ricos y pobres; como para el favorito en la corte y el campesino que estira el arado”.

Hay muchos estadounidenses que dan por sentada esta garantía. Es posible que hayan crecido aquí, con ciudadanos estadounidenses como padres, y no puedan imaginar un sistema en el que la corte esté controlada por los mas ricos o los políticamente poderosos. No tienen experiencia en un lugar donde a un demandante se le puede negar la oportunidad de presentar su caso simplemente por razones de género, clase o preferencias políticas.

En el desempeño de estas responsabilidades, tanto el presidente como los miembros del Senado deben buscar a una persona que defienda el compromiso de Estado Unidos con la igualdad de justicias ante la ley. El papel de la Corte Suprema es gobernar con base en la Constitución y la ley, no en una agenda personal. La Corte defiende los derechos y libertades del pueblo frente al gobierno. Eso incluye el derecho del pueblo a actuar a través de sus representantes electos para resolver importantes cuestiones de política.

Cualesquiera que sean las opiniones de política personal de un juez, esas opiniones se dejan de lado. El papel de la Corte Suprema no es producir resultados políticos favorables, pero interpretar fielmente la Constitución. Como dijo un miembro actual de la Corte Suprema en sus audiencias de confirmación, “un juez al que le gustan todos los resultados que alcanza es muy probablemente un mal juez”. En parte, eso es un reconocimiento de que los jueces no electos no deben reescribir las leyes para que se adapten a sus preferencias. En cambio, ese deber recae en el Congreso y la rama ejecutiva, quienes juntos escribir las leyes y las implementan. Cuando los jueces ceden a la tentación de sustituir sus propias opiniones en lugar de fallos imparciales, interfieren con los derechos de todos nosotros de trabajar a través de preguntas de política y resolverlas de la mejor manera posible.