En la lucha contra la impunidad es importante el proceso

Panamá y Estados Unidos han demostrado que no importa qué tan rico o poderoso haya sido un presunto delincuente — y eso incluye a un ex presidente — nadie está por encima de la ley. Martinelli será juzgado en Panamá, donde se perpetraron sus presuntos crímenes. Además, los panameños ahora aprecian el hecho de que Estados Unidos no permitió el abuso cínico de sus leyes migratorias por parte de su ex presidente en su intento por evitar rendir cuentas.