En apoyo del juez Kavanaugh

Al argumentar a favor de la nueva carta política, uno de nuestros Padres Fundadores, Alexander Hamilton, escribió que bajo nuestra Constitución el poder judicial era la rama más débil del gobierno, apoyándose en las otras ramas para actuar en sus decisiones, y sin capacidad para formular políticas por sí misma. Esto fue por diseño, porque si el poder judicial no estuviera separado de los poderes legislativo y ejecutivo, que son directamente responsables ante el pueblo, a través de elecciones, entonces no podría haber libertad.

Es precisamente esta independencia la que no solo protege nuestras libertades individuales, sino que también defiende nuestros derechos dados por Dios y garantiza la aplicación imparcial de la ley. Con ese fin, especialmente en casos difíciles y complejos, los jueces que sirven en nuestro más alto tribunal tienen la responsabilidad de honrar y observar el propósito original de la Constitución y sus enmiendas. Es decir, los jueces no deben guiarse por sus caprichos personales o los vientos políticos que cambian regularmente de dirección. Nuestro sistema, que ha soportado desafíos extraordinarios, depende de una rama judicial que no intente imponer políticas, sino interpretarlas y respetar la capacidad de las personas para gobernar a través de sus representantes elegidos. El juez Kavanaugh ha demostrado que entiende muy claro que su función es interpretar la ley, no legislar desde el estrado, y ha sabido sostener la intención y el sentido original de la Constitución