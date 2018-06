El corazón me duele cada vez que escucho en las noticias sobre otro tiroteo masivo en este país. Y casi siempre, justo después de que sucede la tragedia, nos enteramos de que el atacante mostró señales de violencia que fueron ignoradas o pasaron inadvertidas por las personas que lo rodeaban. De acuerdo a los informes sobre la reciente tragedia en la escuela preparatoria de Santa Fe en Texas, el atacante mostró varias señales de violencia que pasaron desapercibidas. Por ejemplo subió fotos en las redes sociales en donde posaba con una camiseta que llevaba el mensaje 'Born to Kill', y también subió una foto de un cuchillo, una pistola y una antorcha encima de un colchón. Según los informes, el atacante se sentía intimidado y aislado socialmente. Estas pueden ser el tipo de señales que indican que una persona puede estar en riesgo de cometer actos de violencia contra sí mismo o contra otros. Podemos y debemos encontrar una mejor manera para reconocer estos indicios: tenemos que educar a las personas a reconocer las señales de violencia e impulsar a la gente a tomar medidas antes de que sea demasiado tarde y se pierdan más vidas debido a la violencia armada prevenible y sin sentido.

En el transcurso de mi trabajo en Sandy Hook Promise hemos descubierto que en 4 de 5 tiroteos escolares al menos una persona tenía conocimiento del plan del atacante, y que 70% de las personas que mueren por suicidio le cuentan a alguien sobre sus planes o le dan algún tipo de advertencia. Muchos de los sobrevivientes del tiroteo en la preparatoria de Santa Fe no estaban sorprendidos de que el atacante haya llevado a cabo ese acto tan atroz. Es por eso que es tan importante que tanto los jóvenes como los adultos aprendan a reconocer los comportamientos de riesgo para así poder prevenir posibles tiroteos o actos violentos. Un individuo que es demasiado agresivo, crónicamente aislado, que exhibe comportamientos desafiantes, y que expresa una gran fascinación por las armas de fuego o tiroteos masivos, puede estar en riesgo de cometer actos violentos contra otros o contra sí mismo. Estas señales no deben pasarse por alto. Es probable que una de estas señales por sí sola no signifique que una persona esté planeando un acto violento, sin embargo cuando alguien exhibe varias de estas señales juntas, esto podría significar que la persona está experimentando una crisis que tiene el potencial de convertirse en una tragedia devastadora.

En Sandy Hook Promise nos enfocamos en un objetivo: prevenir la violencia armada antes de que ocurra. Para lograr esto hemos capacitado a más de 3,5 millones de estudiantes y adultos a través de nuestros programas gratis Know the Signs (Reconoce las señales) para poder identificar las señales de violencia y saber cómo responder a estas señales. Trabajamos con los estudiantes a través de nuestro programa Start With Hello ( Empieza con hola) para ayudarles crear una comunidad más inclusiva. Este programa les enseña maneras en las que pueden acercarse y hacer una conexión con aquellos que están socialmente aislados para hacerles sentirse valorados.