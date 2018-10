Elena y la matanza del 68

Todavía no limpiaban la sangre. El 2 de octubre de 1968 el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz había realizado una horrorosa masacre en la plaza de Tlatelolco en la ciudad de México. Cientos de estudiantes –nunca sabremos exactamente cuántos– habían sido asesinados por el ejército y agentes policiales. Elena Poniatowska acababa de tener a su hijo y estaba amamantando. Pero no se pudo quedar quieta.

“Me hablaron dos amigas”, me contó Elena recientemente en su casa de Coyoacán, “que la situación en Tlatelolco era espantosa, que estaban perforadas todas las puertas de los elevadores, que había tanques con policías, con soldados en todas partes, había sangre en las paredes”. En la madrugada del 3 de octubre se fue al Campo Militar # 1 donde estaban algunos de los estudiantes detenidos. Pero no la dejaron entrar.

¿No te queda la menor duda de que la orden de asesinar a estos jóvenes fue de Díaz Ordaz? le pregunté. “No”, me respondió. “Díaz Ordaz estaba en Guadalajara. Pero le entró un pánico porque se iban a iniciar (en la ciudad de México) los juegos olímpicos unos días después. Era el primer país de América Latina escogido para las olimpíadas. Era un enorme honor para México. Entonces él no quería que los estudiantes fueran a sabotear esto ”.

La Noche de Tlatelolco se publicó en 1971. Era una época en que México no era una democracia y donde había una férrea censura de prensa. ¿Corriste peligro al hacerlo? “Yo no me doy cuenta del peligro”, me dijo, casi ingenua. “No pensaba qué consecuencias podía haber”.