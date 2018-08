El voto latino puede hacer historia en Florida

Yo no pienso permitir que alguien así sea gobernador de nuestro estado, y sé que no soy la única. Como una latina de familia peruana y argentina, no quiero seguir dando mi voto a candidatos que tienen miedo de apoyar a los inmigrantes y los latinos, o que lo hacen sólo para ganar nuestro voto pero no están realmente comprometidos con nuestras comunidad o ni siquiera saben cuál es nuestra realidad.