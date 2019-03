El vengativo Trump

Aunque Trump se jacta de que su exoneración fue “total”, la carta de cuatro páginas del Secretario de Justicia, William Barr, que resume el reporte de Mueller, concluye que el fiscal especial ni acusa ni exonera a Trump de obstrucción de justicia, dejando la decisión en manos de Barr, designado por Trump, y del subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, quienes, en resumidas cuentas, concluyeron que si no hubo colusión no puede haber habido obstrucción de justicia.

Pero para Trump eso no importa y mientras afirma que la exoneración fue “total”, enfila sus cañones contra quienes impulsaron la pesquisa de 22 meses catalogándolos de “traidores” que actuaron con maldad y amenazando con que serán investigados.

Es decir, que aunque no hemos visto el reporte de Mueller y solamente leímos la interpretación de Barr sobre el reporte de Mueller, y aunque no queda claro si Trump obstruyó o no la justicia, Trump echará mano del ángulo de “no colusión” para movilizar a su base y a otros votantes de cara a los comicios presidenciales del 2020.