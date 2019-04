El reto demócrata no debe estar en sus diferencias migratorias, sino en derrotar a Trump

“Socialismo” y “fronteras abiertas” son los dos mensajes de Trump para definir a los demócratasentre sus fieles seguidores. Los demócratas jamás podrán apelar a ese 40% que así los ve y que no se decepcionan de Trump aunque no les haya cumplido la promesa del muro y mucho menos que México pague por él; o que su reforma tributaria y su guerra contra el Obamacare, el Medicare y el Seguro Social los afecte. Esa base no se ha percatado, y si lo ha hecho, no le importa.