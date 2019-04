El privilegio de ser un "frustrado" presidente blanco y republicano

WASHINGTON, DC – Previo a “liberar” la versión revisada del reporte Mueller, el secretario de Justicia, William Barr, dijo algo que todavía me causa agruras. Resulta que cuando Barr se quitó el sombrero de defensor de las leyes de este país para colocarse el de marioneta de Donald Trump, señaló que al analizar si el presidente obstruyó o no la justicia tratando de entorpecer la pesquisa del Rusiagate había que poner las cosas “en contexto” y entender que Trump estaba “frustrado y molesto por la sincera creencia de que la investigación estaba minando su presidencia”. Pobrecito.

Es decir, que las 10 instancias que cita el reporte sobre el presidente tratando de frenar de algún modo la pesquisa o de presionar a subalternos para que la descarrilaran son producto de la “frustración” de un individuo y no del hecho comprobado por el reporte de que Trump sabía y sabe que tiene cola que le pisen, y temblaba de miedo por lo que podía emerger. Porque quien nada debe ni teme no se refiere a la pesquisa como “el final de mi presidencia”, ni declara que “estoy jodido”.

Primero se beneficia de la absurda regla del Departamento de Justicia que no figura en ninguna parte de la Constitución de que un presidente en funciones no puede ser procesado criminalmente. Me pregunto por qué o a cuenta de qué. Se trata de un funcionario electo que supuestamente le responde al pueblo y que si comete un crimen debería ser procesado como cualquier hijo de vecino. O sea, que si un presidente mata a alguien, ¿tenemos que esperar a que cumpla su término para procesarlo? ¿Para qué tenemos entonces a un vicepresidente que se supone asuma las riendas si las circunstancias lo ameritan?