El Poder de los colombianos en Estados Unidos: una fuerza creciente

De acuerdo con la encuesta de 201 7 US Census Bureau’s American Community Survey hay alrededor de 1.2 millones de colombianos y personas con ancestros de colombianos viviendo en los Estados Unidos. Esto es aproximadamente 1.7 veces la población total de la ciudad de Washington DC. De acuerdo a este mismo censo, Colombia es la primera fuente de inmigrantes de América del Sur en Estados Unidos, seguido por Perú, Ecuador y Brasil y la 14º a nivel mundial.

A la fecha de hoy, no es posible dar por sentado que los colombianos tienen una posición unánime por algunos de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Por una parte la gestión del presidente Trump ha reconocido la importancia de Colombia como aliado estratégico en la región. La iniciativa América Crece , que en el marco de Colombia ayudará a mejorar aspectos como la democracia, la infraestructura, el desarrollo rural y la inversión se puede considerar como un acierto en el progreso en las relaciones de ambos países. Sin embargo, la diáspora de colombianos en los Estados Unidos también ha manifestado sus opiniones sobre los candidatos presidenciales y el futuro de las relaciones entre Colombia y EE. UU.

Cabe resaltar que Colombianos con Biden, liderado por una comunidad de colombianos influyentes en los Estados Unidos que incluyen exdiplomáticos, políticos, periodistas, entre otros, han expresado su apoyo al ex vicepresidente Biden por su empatía, acciones y diálogo incluyente, y por su capacidad de entender las diferentes necesidades de la comunidad Latina, y de tener en cuenta temas cruciales que van desde la migración, la vivienda, la salud y por supuesto la respuesta efectiva al Covid-19. No obstante, no se puede concluir que haya un apoyo unánime de la diáspora colombiana de cara a algún candidato presidencial.