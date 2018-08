El ‘perfeccionamiento’ del mal en esta era antiinmigrante

Pero la otrora “nación más poderosa” y “más compasiva” del planeta se ha ganado a pulso su nuevo lugar en la psique del mundo: la de un país que nunca dejó, en el fondo, de apelar al racismo como mecanismo de defensa , apoyado por una retórica atiinmigrante que no se había visto en mucho tiempo. El término “forastero” que se explotaba a diestra y siniestra incluso en películas y series de TV parecía solo ser parte ya del imaginario mediático de tantas décadas atrás, y con el que se explotaba ese inentendible miedo al “Otro”.

Lo que han encontrado, en todo caso, es la separación forzada de sus hijos, un distante centro de detención con estancia prolongada y una serie de anomalías en su interior que desearían no haber padecido nunca, sobre todo por el maltrato verbal y disciplinario. “La forma en que me han tratado me hace sentir como basura”, según testimonio de un menor hondureño de apenas 11 años. “Es un campo de concentración”, como describió el periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto, preso en un centro de ICE durante ocho meses, y quien desde 2008 pidió asilo tras ser amenazado por el ejército mexicano.