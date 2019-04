El nefasto legado de la secretaria Nielsen

El presidente Trump acaba de destituir a su secretaria de seguridad nacional, Kirstjen Nielsen, uno de los miembros de su gobierno que con más crueldad ha tratado a los inmigrantes. Irónicamente, la ha destituido por no ser lo bastante cruel. Trump considera que ha sido débil en su respuesta al ingreso de indocumentados por la frontera con México. Lo mismo piensa, según informan algunos medios, su fanático asesor Stephen Miller, enemigo jurado de los inmigrantes.

Pero es probable que el equipo de Trump también sea responsable de otras vilezas en el trato a los niños indocumentados. Por eso está tratando de evitar el ingreso de congresistas de la oposición demócrata a los centros de detención de esos menores. Esto contraviene la Sección 234 de la ley 115-245, la cual exige que se autorice a miembros del Congreso a “que entren, con el propósito de supervisar”, a cualquier instalación del país que se utilice para alojar o mantener la custodia de “niños extranjeros no acompañados”.

El veto a estas congresistas coincide además con denuncias frescas de que, en los últimos cuatro años, miles de niños inmigrantes no acompañados presuntamente sufrieron abuso sexual por parte de empleados de los centros de detención. La información proviene de documentos que la secretaria destituida, Nielsen, proporcionó al Congreso, algo que con toda certeza también sacó de sus casillas a su atrabiliario jefe. La Oficina de Relocalización de Refugiados del Departamento de Seguridad Nacional dice haber recibido 4,556 denuncias de abuso sexual de niños inmigrantes. El Departamento de Justicia asegura haber examinado otras 1,303. “Esta conducta”, subraya el representante demócrata por la Florida, Ted Deutch, “es despreciable, repugnante. Y este es solo el comienzo de las preguntas que el Departamento de Seguridad Nacional tendrá que responder” sobre lo que está sucediendo en sus instalaciones.

El maltrato a los niños inmigrantes es una fatídica consecuencia de las acciones y retórica constantes del presidente Trump y algunos de sus asesores para deshumanizarlos. El año pasado Trump declaró que la deportación de los indocumentados es necesaria porque “ustedes no podrían imaginarse cuán mala es esa gente, no son personas, son animales”. Días después trinó que los demócratas “quieren que los inmigrantes ilegales, no importa cuán malos sean, entren e infesten nuestro País (sic)”. Y la semana pasada Trump se burló de quienes solicitan asilo asegurando que sus vidas corren riesgos, calificándoles de “una gran estafa”.