El huracán María causó 2,975 muertos en Puerto Rico, pero gran parte del desastre pudo evitarse

El conteo de víctimas mortales es inútil

Las consecuencias de María a largo plazo

Las unidades de respuesta ante emergencias saben que estos daños ocurren en prácticamente todas las catástrofes, y son consecuencias que no se captan o presagian midiendo las pérdidas humanas. Aun si la cifra de víctimas hubiera sido de tan solo 64, hubiera sido necesaria una respuesta eficaz para evitar que los supervivientes no sufrieran daños irreparables.

