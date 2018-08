El derecho a protestar

Es una de tantas cosas que conviene repasar de vez en cuando, como si fuera un ejercicio calisténico pero mental. La democracia no es un sistema político y social estático que los pueblos conquistan un día y al siguiente ya pueden echarse a dormir el eterno sueño democrático. Al contrario, la democracia es un instrumento vivo que permite continuar luchando siempre a favor de la libertad y en contra de las injusticias sociales, los prejuicios y la discriminación, entre otras cosas vitales para cada individuo y para el conjunto de la sociedad. Lo digo a propósito de la controversia que se ha renovado en el país por la decisión de algunos jugadores de fútbol americano de arrodillarse o alzar el puño mientras se canta el himno nacional.

Se trata de una protesta que vienen haciendo desde hace años, según dicen, para crear conciencia sobre las desigualdades que aún persisten en Estados Unidos, especialmente las que hacen a algunos ciudadanos diferentes ante la justicia; y también sobre los casos demasiado frecuentes de personas, muchas de ellas afroamericanas, que son víctimas de maltrato policíaco . La protesta es gesticular y pacífica. No interrumpe los partidos de fútbol que siguen a la ceremonia. Tampoco la ceremonia en sí. Ni siquiera la acompañan gritos o palabras. Y desde que comenzó, varios de sus protagonistas se han sometido a entrevistas, escrito columnas de opinión e incluso creado sitios en internet para explicar sus motivos de manera racional y civilizada.

Mientras escribo esta columna tengo una sensación de de javu. Y no es pura coincidencia. Hace un año, cuando arrancó la anterior temporada de fútbol, escribí otra similar cuando el Presidente Trump comenzó a explotar políticamente las diferencias que los estadounidenses tenemos sobre las protestas de los futbolistas. Entonces la titulé “Lo de Trump no es patriotismo sino racismo”. Esta llevará otro título. Pero la anima la misma convicción de que el mandatario no truena contra los deportistas que protestan por patriotismo, sino por mero oportunismo. Su intención es aprovechar nuestras genuinas discrepancias sobre este tema para dividirnos, para enfrentar a los afroamericanos con los blancos y a los conservadores con los liberales. La suya es una trampa mezquina diseñada para ofuscar a algunos, denigrar a otros y distraer la atención de todos de sus múltiples problemas legales, políticos y morales.