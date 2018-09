El concepto contradictorio de soberanía de Trump

Sus propios amigos y su personal más cercano no piensan que Trump sea muy inteligente, coherente o consistente, según Bob Woodward. Cualquiera que siga su cuenta de Twitter o sus encuentros diarios con la prensa ha sido testigo de la vertiginosa velocidad con la que el Presidente se contradice, con gran convicción, independientemente de su posición del momento... que podría cambiar nuevamente antes de acostarse.

Trump usó la palabra al menos diez veces este año. El año pasado la usó 9. En una alocución sorprendentemente coherente y consistente (y concisa), el Presidente declaró: "Respeto el derecho de cada nación en esta sala a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Estados Unidos no les dirá cómo vivir, trabajar o rendir culto. Solo pedimos que, a cambio, respeten nuestra soberanía".

Metternich y Bismarck, los precursores de la realpolitik moderna deben haberse revolcado en la tumba. El único problema es que gran parte del resto del discurso de Trump no apoyaba lógicamente este claro principio de veneración de la soberanía.

Comencemos con Irán. Claramente, el presidente no cree que Irán tenga el derecho soberano de enriquecer material nuclear. "No podemos permitir que un régimen que grita ‘Muerte a Estados Unidos", y que amenaza a Israel con la aniquilación, posea los medios para lanzar una ojiva nuclear a cualquier ciudad de la Tierra. Simplemente no podemos hacerlo. Pedimos a todas las naciones que aislen al régimen de Irán mientras continúe su agresión".