El antídoto para 'el ruido y la furia' en 2019

El silencio que truena

La primera de estas silenciosas experiencias fue al ver la magnífica película "Roma" de Alfonso Cuarón. Es un relato de la tensa vida doméstica en la Ciudad de México de la década de 1970, vista y escuchada a través de ojos y oídos de una criada mixteca, Cleo, que trabaja en una casa de clase media alta. Delicada obra de claroscuros unida con imágenes en blanco y negro cuidadosamente tomadas, la película se mueve al ritmo de Cleo, no al nuestro. La sencilla trama se revela deliberadamente y, a menudo, los momentos más impactantes se transmiten con silencios en lugar de diálogos. Los sonidos ambientales del canto de los pájaros, o la brisa, o el agua que se arremolina en el drenaje de un patio, son la banda sonora del dolor, el deleite o la paciente resignación de Cleo. Cleo contempla los aviones que vuelan a lugares a los que nunca viajará y ve cómo una familia con defectos, pero benévola, se desmorona pero sobrevive, todo al ritmo de perros que ladran y de la ropa en las azoteas bajo la luz del sol, donde ella y las otras “muchachas” realizan sus rituales quehaceres cotidianos. Una existencia deprimente, incluso opresiva, según mis estándares gringos modernos; sin embargo, conozco México lo suficiente como para sentir el amor entre Cleo y su familia. Escuché su esperanza y su tristeza, aunque no se expresaron con palabras. La película de Cuarón me hizo escuchar cuando no se percibía ningún ruido o furia, cuando tuve que esforzarme para oir la tenue canción de cuna de Cleo. Sentí una sutil nostalgia por una vida que nunca había vivido. Estaba llena de ternura, no de ruido ni de furia.