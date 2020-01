El año más violento

El primer año de Andrés Manuel López Obrador como presidente fue el más violento en la historia moderna de México. Algo no está funcionando bien y, claramente, las posibles soluciones no han dado resultado. Mueren y desaparecen mexicanos como si México fuera una zona de guerra. Los feminicidios están fuera de control y a veces no pareciera existir ningún sentido de urgencia para enfrentar esta crisis. "No me quita el sueño ningún problema", dijo AMLO recientemente.