Después de Mueller

Sin embargo, los problemas legales que asedian al presidente y a miembros de su entorno no terminarán y le perseguirán durante el resto de su mandato y hasta después que abandone la Casa Blanca. El mismo informe Mueller no llegó a una conclusión definitiva sobre si Trump había obstruido la justicia, según la carta que Barr envió a legisladores del Congreso. El fiscal general, a quien designó Trump, aparentemente ha decidido cerrar también esa línea investigativa. Pero el Congreso no debería conformarse con su decisión sino indagar a fondo por qué Mueller y su equipo de fiscales, abogados y agentes federales dejaron abierta la posibilidad de que el mandatario y algunos de sus asesores hayan obstruido la justicia que investigaba la injerencia de Moscú en nuestras elecciones.