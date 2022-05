Eugenio Derbez: un inmigrante latino que no descansó hasta mostrar su talento

Si no han visto Coda no dejen de verla (no importa quién lo diga ya, se ganó el Oscar a mejor película, aunque la ceremonia haya sido eclipsada por una penosa cachetada). Encontrará el epítome de un actor que ha llegado muy lejos, que no para en su camino, que es inmigrante, latino, y no descansó hasta mostrar su talento.