Datos sueltos sobre Internet

¿Es el social media más popular que la pornografía?

Difícil de creer pero cierto. Ya desde 2011, según un estudio de Experian Hitwise en Estados Unidos, 15,7% de los adultos consultados gastaba más tiempo en social media frente a 4,6% que consumía más horas en sitios triple X.

En julio de 2017 el sitio para adultos Pornhub reportó una caída de las visitas durante el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones a 5% de su nivel regular. Vale decir, sin embargo, que el tráfico diario de Pornhub promedia los 81 millones de visitantes. Y las cifras de la pornografía son cuantiosas:

Los sitios para adultos reciben más visitas mensuales que Netflix, Amazon, y Twitter combinados, según HuffPost, lo cual confirma que 30% de la data circulante en la web pertenece a esta categoría. Para rematar, Google reportó que “porn” es la quinta palabra más buscada en su “search engine” en inglés, por encima de términos súper populares como “weather”, “translate” y “maps”.

¿Quién lee los términos de uso?

Cuando uno se suscribe a un sitio web o descarga una aplicación nos piden aceptar los términos legales. Los aceptamos pero casi nunca los leemos. Un estudio hecho con estudiantes universitarios reveló que solo 25% le dio alguna lectura (no necesariamente completa) a los términos de un sitio web que requería la aceptación de estos para seguir adelante. Lo cómico es que el sitio era falso y contenía una serie de peticiones absurdas. Una mayoría abrumadora no se dio cuenta.



Pero hablemos de sitios serios. WEbMD, dedicado a la medicina, con topes de 32 millones de visitantes al mes, ofrece información muy sensible sobre enfermedades, síntomas, tratamientos y consejos médicos. Por eso deja claro que no ofrece recomendaciones ni consejos médicos, mucho menos tratamientos, sólo referencias. Que cualquier acción del usuario es su propia responsabilidad y que debe consultar a un médico antes de hacerlo. Eso en unas 9.000 palabras. Unos pocos las leen, pero quienes las pasan por encima después no pueden protestar.

Entre 2012 y 2014, Facebook, el rey de las redes sociales, ofrecía 9.261 palabras en sus términos de uso. Este sitio ha tenido todo tipo de controversias acerca de la privacidad de sus usuarios, el uso de los datos personales por terceras partes y las potestades que la empresa hace de esa información. En 2015, simplificó enormemente el texto a 2.702 palabras. Esperemos que sea la tendencia.

Sitios como PayPal, el Bank of America y Time tienen entre 2.000 y 2.500 palabras.



Cuestión de Apps-titud

El mercado ha virado hacia Google y su sistema Android. Si tomamos cifras de Statista de marzo de 2017 y las proyectamos a finales de año, obtenemos un cuadro elocuente. Con unas 3 millones de apps hacia finales de 2017, Google Play está muy ocupada entregando 43% de los programas instalables en dispositivos móviles. Apple Store, que tomó el mundo por sorpresa a partir de 2008 con el modelo actual de smartphones , ha pasado a un segundo lugar con 34%, separado por al menos medio millón de apps de diferencia.

El otrora líder del software, Microsoft, sostiene 10% del mercado con su Windows Store, pero ante el anuncio hecho hace unos meses de que no seguirá con su Windows Phone, se anticipa su retiro del ruedo. Parece que tres gigantes no caben en el tope. Pero ¿es eso cierto? Amazon viene ¿cómo decirlo? caliente con su Fire OS y un sano 9% del mercado con tendencia al alza. No sé, pues, si caben tres gigantes pero uno está haciéndose su espacio con este OS y con sus líneas Fire de tablets y smartphones. Es posible que Amazon ya alcance las 650 mil apps. Blackberry, por su parte y en franco declive, tiene 4% de un mercado que dominó ampliamente antes de 2008.



Amazon también reclama atención en otro sentido: el generacional. Según el 2017 U.S. Mobile App Report de Comscore, el app más popular entre los mileniales es Amazon, usado por 35% (es bien conocida la pasión de aquellos entre 18 y 34 años por comprar). La segunda aplicación más usada es Gmail con 30% y la tercera es Facebook con 29%.

¿Qué prefieren los adolescentes?

¿Se aventura el lector a adivinarlo? ¿Facebook? ¿Twitter? Ni de lejos. Según Statista en 2017 la red que caló más hondo en el “teen spirit” fue sin duda Snapchat, usada por casi 80% del grupo entre 13 y 24 años. En segundo lugar, Facebook con 76% del alcance en esta población. Instagram sigue de cerca con 73%. En un lejano 40% está Twitter.

En la lista no está Youtube que, de acuerdo con fuentes de Google, alcanza 77% de esta población. Y cada 60 segundos, 72 horas de videos en YouTube son publicados. Pero los adolescentes no usan YouTube para intercambiar mensajes o chatear, sino meramente para publicar o ver videos.

Tan o más importante que la posición actual es la tendencia y el porcentaje del uso total. Snapchat ha casi duplicado su preferencia entre los menores desde 2015, para el otoño de 2017 acumulaba 77% de las preferencias. Instagram ha bajado un poco pero se mantiene en segundo lugar con 24% del total de preferencias. Facebook ha bajado de un porcentaje similar al que disfruta Snapchat hoy hasta un magro 9%. Y Twitter, que disfrutó de mejores tiempos entre 2013 y 2015, ha descendido en el tobogán hasta 7%.



Por cierto, altos porcentajes de adolescentes dicen no poder sobrevivir más de un día sin smartphone. 33% de los varones afirma tal cosa. 43% de las chicas, por su parte, dice no poder con tal síndrome de abstinencia.



Microdatos interesantes sobre las redes

30.000 websites pasan por las manos de hackers cada día. Estos detectan vulnerabilidades de los sitios o inducen a los usuarios a dar ellos mismos, a través de engaños, las claves de acceso.

Una búsqueda en Google involucra al menos 1.000 computadoras y 0,2 segundos de respuesta.

¿Cuánto pesa internet? Mucho, si tomamos en cuenta el hardware (servidores, routers, cables, etc). Pero ¿cuánto pesan los datos? El físico Russel Seitz lo calculó. La data en movimiento de la gran red, compuesta por electrones, alcanza la astronómica cifra de… ¡50 gramos! (unas 2 onzas). Así como lo lee, el peso aproximado de una fresa. Más ligero incluso es el volumen total de data almacenada (llamada “data-at-rest”), que se calcula en 5 millones de Terabytes de datos y pesa el equivalente a un grano de arena.



El primer sitio web fue desarrollado por Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, en 1991. Todavía está en línea y puede verse en este link.

La mayor parte del tráfico en internet no es generado por humanos sino por programas robots y virus tipo malware que actúan por sí solos buscando víctimas. Buen escenario para una historia de ciencia-ficción distópica. De acuerdo con la empresa Incapsula, 61,5% (dos tercios) del tráfico es generado por autómatas digitales.

Por internet circulan 204 millones de email por minuto, 7 de cada 10 son spam. En promedio se requieren 2 mil millones de electrones para producir un solo correo electrónico. Hablando de energía desperdiciada.

El primer tuit de la historia fue enviado el 21 de marzo de 2006 a las 3:50 pm. Lo envió @Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter.

Si internet fuera una madre, sus hijos dependientes ya serían bastantes y cada vez más. Actualmente hay unos 8,1 mil millones de dispositivos conectados a la gran red. Se calcula que para 2020 habrá unos 40 mil millones de dispositivos en red, 6 por cada habitante. ¿Preparándose para la rebelión de las máquinas?

