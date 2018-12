Compendio de desinformación 2018 en Estados Unidos

Aunque fue un año de profunda revisión por parte de los medios y de recuperación de la confianza del público, las noticias falsas, bulos, distorsiones ideológicas y otras formas de la desinformación cruzaron todas las venas y arterias informacionales del país.

Les dejo un corto compendio de eventos que implicaron noticias falsas, o generaron dudas sobre su certeza, analizados por el portal que dirijo.

LOS BULOS TIENEN SU FÁBRICA. El año comenzó con un eco de 2016: la epidemia de desinformación y noticias falsas que invadió la prensa. Las investigaciones del Fiscal Especial Robert Mueller revelaron la existencia de la llamada “Fábrica Rusa de Noticias Falsas”.

Un reportaje de la agencia alemana DW, sobre los bulos usados para influir en la elección presidencial pasada, revelaron el entramado de hackers y emisores dedicados a crear websites, grupos de Facebook, cuentas fantasmas en social media y muchos blogs con apariencia informativa, pero en realidad emisores de noticias falsas, medias verdades, bulos o campañas de desinformación. En este caso desde Rusia, Macedonia y otros lugares de Europa del este.

“El FBI ya había determinado que desde el número 55 de la calle Savushkina, en un moderno centro de negocios de San Petersburgo, Kaverzina y un oscuro grupo de conspiradores dirigían desde 2014 la gran máquina de las fake news”, dice un reportaje de El País.

“La organización, bautizada como Proyecto Lakhta, tenía un presupuesto mensual de 1,25 millones de dólares y, aunque sus operaciones abarcaban a la propia Rusia, a medida que se acercaron las elecciones de noviembre de 2016 se centraron en Estados Unidos.”

Con una mecánica muy sencilla, ochenta personas se dedicaban día y noche desde Rusia (“con amor”) a sembrar la cizaña. No había muchos disimulos. El operativo, siempre según la versión del FBI, apoyaba al entonces candidato Trump y atacaba a sus rivales Ted Cruz y Marco Rubio. Al mismo tiempo, denigraba a Clinton y ensalzaba a su adversario Bernie Sanders. “La orden era usar cualquier oportunidad para criticar a la candidata demócrata y a todo el resto, excepto a Trump y Sanders”, resume el escrito de la Fiscalía.

EL FACTCHECKER DE LOS AVISTAMIENTOS DE OVNIS. A principios de marzo, cuenta la revista Science AF, los fanático de los ovnis y extraterrestres quedaron impactados y decepcionados por las declaraciones de un ex ingeniero de la NASA, James Oberg, según las cuales él mismo ha descartado científicamente todos o casi todos los principales avistamientos de objetos o fenómenos (previamente) no identificados. Lo hizo como parte del staff de la agencia espacial.

Dice Oberg: “Nuestros sentidos están tan acostumbrados a centrarse en objetos de movimiento relativamente lento, como en ciertas condiciones de luz y atmósfera, que cuando las cosas cambian, nuestros cerebros se confunden. (…) He tenido suficiente experiencia con vuelos espaciales reales para darme cuenta de que lo que se ve en muchos videos no es más que la circunstancia de fenómenos completamente mundanos que ocurren en entornos muy poco comunes", comenta.

CAMBRIDGE ANALYTICS. Mark Zuckerberg, líder de Facebook, anunció a principios de abril que el alcance del “harvesting” (extracción de datos confidenciales) ya iba por 87 millones de usuarios como reportó Univision. El caso produjo una investigación del Congreso y una baja sustancial de la cotización de la acción del gigante de los social media. ¿Qué tiene que ver esto con las noticias falsas? Muchos de los datos se usaron para hacer “profiling”, es decir, segmentación de usuarios según características comunes, sobre todo de preferencias políticas. A los conservadores, por ejemplo, se les envían bulos en contra de los liberales y viceversa. Un perverso juego de engaños apoyado por estadísticas.

TRUMP VS AMAZON. También en marzo el Presidente Donald Trump criticó duramente a Amazon por su acuerdo comercial con el USPS (el servicio postal público de EEUU) que, según él es altamente desventajoso para el gobierno. Pero las críticas están basadas en equivocaciones o falsedades. Trump dice que el acuerdo le hace perder dinero al USPS, pero no es así: ocurre en el renglón de “Parcel” que, según los informes económicos, es uno de los pocos en los que la oficina postal gana dinero.

Sobre la queja presidencial de que Amazon no paga impuestos, el clamor es impreciso e incierto. Una empresa de comercio electrónico no puede cargar impuestos estatales de venta a un usuario si no compra en el mismo estado. Y si el condado de su domicilio fiscal tiene “local tax” no puede pechar a clientes fuera de ese condado, incluso así estén en el mismo estado. Es práctica común y legal en el comercio electrónico.

FAMILIAS SEPARADAS. En junio estalló la crisis de las familias de inmigrantes solicitantes de asilo que fueron detenidas y separadas muchas de ellas en la frontera de Texas. Había comenzado en abril. El caso tuvo gran resonancia en medios y, como todo lo que toca Trump, devino en una profunda polarización entre liberales y conservadores. El presidente hizo una serie de declaraciones que fueron desmontadas por la prensa:

- Trump señaló que él solo estaba cumpliendo una ley que los demócratas habían impulsado y aprobado. Pero lo cierto es que no existe tal ley, y fue el gobierno de Trump el que decidió, a partir del 19 de abril, procesar criminalmente a todo el que sea atrapado cruzando ilegalmente la frontera. La separación de los niños se debió a que éstos no pueden ser juzgados y, por tanto, deben permanecer en refugios especiales.

- A finales de junio circuló una foto que causó escándalo: un niño enjaulado, uno de los +2.300 menores separados de sus familias en la frontera texana con México. Se acusó al gobierno de incurrir en acciones barbáricas y fue usada para la agenda demócrata anti-Trump. No obstante, la foto no es lo que parecía. Fue una protesta en Dallas contra los menores separados en las que escenificaron el encierro con unas rejas, pero no cerradas, meramente la parte de adelante, para las fotos. El niño de marras nunca estuvo enjaulado y lloró por alguna razón distinta a estar separado de su madre, quien pronto lo sacó del montaje. Hay más información en este enlace.



CIENCIA PLANA Y DE BUEN CLIMA. Como anécdota vale decir que 2018 años fue un año de auge para la Sociedad de la Tierra Plana. Su tesis es muy sencilla: el planeta no es un esferoide sino un disco plano. Aunque la organización tiene solo unos pocos miles de miembros, un increíble 16% de la población adulta de EE.UU. “duda de la forma científicamente establecida de nuestro planeta, aunque no todos piensan que deba ser necesariamente plana.”

Por otra parte, 43% de los estadounidenses niega el cambio climático o duda que sea un problema serio que le afecte. Para este segmento es casi una “fake news”. Lo peor es que el debate se ha politizado, de modo que la ciencia puede hacer poco en convencer a los dudosos.

PERO ¿EMPEZÓ EL CALENTAMIENTO GLOBAL? Donald Trump no cree en el cambio climático y menos en el calentamiento global, incluso los ha llamado “fake news”. Como vimos en el punto anterior, 43% comparte ese descreimiento. Pero en su administración muchos sí, sobre todo a raíz de la “ Cuarta Evaluación Nacional del Clima”, compilada por 13 agencias federales y publicada el 23 de noviembre. El informe detalla “cómo el cambio climático ya está afectando a los Estados Unidos, a través de inundaciones y sequías más frecuentes, (así como) la caída de los rendimientos de los cultivos, la propagación de insectos que transmiten enfermedades, huracanes más feroces y mucho más. Los niveles del mar pueden subir un metro más en los próximos 80 años, amenazando con un millón de millones de dólares en propiedad costera. (…) En total, [reducción de] una décima parte del PIB estadounidense de este siglo.” Quizá lo falso es la negación esta realidad.

ANUNCIOS DE CAMPAÑA RUSA. Reportó EFE en mayo: “Legisladores demócratas (…) revelaron hoy más de 3.000 anuncios de Facebook comprados por un grupo ruso para crear caos político y herir la democracia estadounidense”, según los congresistas.

Estos anuncios, publicados en Facebook entre 2015 y 2017, fueron pagados por la empresa Internet Research Agency, con sede en San Petersburgo (Rusia), acusada por el fiscal especial Robert Mueller de lanzar una “guerra informativa” contra los últimos comicios estadounidenses de noviembre de 2016.”



Hasta septiembre, cuando identificó 470 cuentas que compraron 3.000 anuncios por más de 100.000 dólares en un período de dos años, Facebook negó reiteradamente que los rusos explotaran su plataforma.

¿CUÁNTOS EN PUERTO RICO? Hubo controversia por una diferencia tan grande entre datos oficiales de 2017 (64 fallecidos), cuando ocurrió el Huracán María, y las cifras reveladas por un estudio de la Universidad de Harvard a principios de agosto de 2018, que elevó la cifra “oficial” primero a 1.400 y luego a casi 3 mil, es decir, 46 veces más que la inicial.

¿Dónde está la noticia falsa? En las cifras de 2017, en las que no se estimaron los desaparecidos o heridos para el momento, fallecidos después.

FAKE NEWS QUE INFLUENCIAN MERCADOS. A principios de diciembre Marko Kolanovic, un importante analista de J.P. Morgan Chase, reveló el gran abismo entre la economía estadounidense y los mercados bursátiles y financieros: mientras el primero ejecuta satisfactoriamente, los segundos actúan como si las cosas estuvieran peor. "Hasta cierto punto, rastreamos la desconexión entre el sentimiento negativo y la realidad macroeconómica y llegamos a las causas: noticias negativas reales pero también falsas".

NO TANTOS, PERO NO TAN POCOS. ¿Solo 10% de los estadounidenses posee acciones en la Bolsa? Eso declaró el congresista demócrata Ro Khanna, pero es falso. Sin duda ocurre una desproporción en los porcentajes de propiedad: 10% de estadounidenses posee más de 80% del valor accionario. Lo que no dijo es que más de la mitad (54%) es dueña de acciones, directa o indirectamente, a través de fondos mutuales o “pension funds”.

HAY QUE VACUNAR LAS NOTICIAS. La influencia rusa en EEUU llegó hasta los pinchazos. La investigación de Robert Mueller ha seguido revelando fisuras en las plataformas y redes. Entre 2014 y 2017 un flujo de tuits de troles rusos logró influir en el debate vacunas-antivacunas en EEUU, aumentando la división pro-contra, difundiendo noticias falsas y polarizando lo más posible. Eso lo reveló un estudio en octubre sobre 1,7 millones de tuits. Se cree que la campaña logró aumentar ligeramente el porcentaje de quienes se oponen a la vacunación, pero no se alejó mucho del 80% de estadounidenses que apoya la vacunación obligatoria para enfermedades como el sarampión y la rubéola.



MIGRACIÓN CARAVANIZADA. La famosa caravana de Centroamérica hacia Texas vía México ha estado llena de noticias controversiales y teorías conspiratorias. Se le ha acusado de ser financiada por Nicolás Maduro y Daniel Ortega (muy plausible), también por George Soros (menos probable) y el Partido Demócrata (altamente improbable); que tiene terroristas del Medio Oriente (no hay pruebas), y que provocará que Trump cierre la frontera (poco probable). El Secretario de Homeland Security, Kirstjen Nielsen, afirmó que había 600 delincuentes. En realidad, un 75% tiene como delitos entradas ilegales y manejo bajo efectos de alcohol. En todo caso la caravana avanza y en 2019 sabremos qué pasó. Si acaso.

¿FAKER IN-CHIEF? A mediados de diciembre la investigación de Fact Checker del Washington Post encontró que "desde que se convirtió en presidente, [Donald Trump] ha realizado 6.420 declaraciones falsas o engañosas hasta el 30 de octubre, incluyendo más de 4.400 este año, según una base de datos mantenida por” esa unidad de verificación de datos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay que hacerle factchecking al factchecker? ¿La gente se acostumbró? ¿O la polarización nos ha llevado a aceptar las “verdades alternativas”?

(Cierro el 2018 deseando lo mejor para los lectores y usuarios de Univision. Que 2019 sea un año de paz, alegría y logros para todos.)

………………………………….

Fernando Nunez-Noda, periodista y Director de VerifiKado.com

Imágenes: VerifiKado.