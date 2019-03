Cerrar filas en 2020 o padecer otros cuatro años con Trump

Pero el problema es que no puede ser “cualquiera” el que le de la batalla a Trump. Tiene que ser un candidato viable, capaz de movilizar no solo a la base demócrata, sino a los republicanos desafectos que, en silencio, se han apartado de su partido horrorizados por el espectáculo que es la presidencia de Trump, así como a independientes y minorías.

La lección de 2016 no puede ser olvidada. La estrategia de que los votantes no apoyarán a Trump por todos sus escándalos y sus excesos no funcionó. Esa “gran idea” de pensar que Trump no tenía posibilidades de ganar hizo que muchos votantes se quedaran en casa o se permitieran decir que no votarían por Hillary Clinton porque son Sanderistas. Al final, ganaron los Trumpistas y aquí nos encontramos.