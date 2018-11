Caravana entre dos fuegos: violencia allá y gas lacrimógeno aquí

Pero todos sabemos que el problema no es el migrante, no lo es la migración en sí, sino la brutal desigualdad alrededor del mundo. De tal modo que la respuesta está en la economía, no en las leyes, ni siquiera en las leyes migratorias, pues lo que estamos viendo no es una crisis migratoria per se, sino una crisis del sistema económico que nos ha forzado a convencernos de que esta es una lucha por nuestra propia existencia.