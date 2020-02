Bukele muestra garras de caudillo

Bukele asegura ahora que nunca fue su intención dar un autogolpe y convertirse en dictador. Quería, dice, acabar con la indiferencia legislativa a sus propuestas, sobre todo en materia de seguridad, porque El Salvador sufre una crónica ola de delincuencia que requiere medidas drásticas. Ninguna persona razonablemente informada negaría el rampante bandolerismo que sufre el país centroamericano desde que concluyó su larga y sangrienta guerra civil en 1992. Pero, para lograr las legislaciones que quiere, Bukele pudo haber esperado a conquistar el año que viene la mayoría parlamentaria que anuncian su popularidad y las encuestas de opinión. No lo hizo porque tiene marcadas tendencias autoritarias que, si no se frenan a tiempo, podrían arruinar décadas de democracia política y libertad en El Salvador.

Todo esto no significa que Bukele no tenga razón en el diagnóstico crítico que hace de algunos problemas apremiantes de El Salvador. El punto y contrapunto entre la derechista ARENA y el izquierdista FMLN, que hasta el año pasado se habían turnado en el poder, no han logrado conjurar la corrupción pública, ni la violencia criminal ni las profundas desigualdades sociales de los salvadoreños.

Rechazo a las normas de la democracia, desdén por sus rivales políticos, exhortación a la violencia popular. La única tendencia autoritaria que Bukele no ha mostrado aún es la de recortar las libertades de los salvadoreños. No ha acumulado todavía el poder que necesita para eso. Y aún está a tiempo de rectificar. Pero los demócratas salvadoreños no pueden darse el lujo de cruzarse de brazos y esperar de forma pasiva esa rectificación. Su responsabilidad es hacerles ver claramente a Bukele y sus aliados que el país no tolerará ningún zarpazo antidemocrático, como el ingreso intimidatorio de policías y militares al Parlamento.