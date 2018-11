Beto O’Rourke y la esperanza política

WASHINGTON , DC – Beto O’Rourke no pudo arrebatarle el escaño senatorial al republicano Ted Cruz en Texas, pero demostró que tiene madera de político nacional, si es que eso llegara a estar en sus planes, y si su Partido Demócrata entiende que, con o sin Beto, tiene que buscar sangre nueva, rostros nuevos, ideas y estrategias frescas para competir efectivamente ante los republicanos en las elecciones generales en puerta.

Sus 22 meses de campaña en el rojo estado de Texas fueron uno de los puntos más cautivantes de este ciclo electoral. Su mensaje fue positivo, de unidad, de esperanza. Su energía fue contagiosa y condujo una increíblemente cerrada contienda ante Cruz en un estado que no tiene un senador demócrata desde hace 25 años.

Al ser abordada por MSNBC, indicó que votar por O’Rourke era muy importante “ porque él es todo lo que Donald Trump no es”.

Lamentablemente, los cambios no siempre se consiguen en un solo ciclo electoral. Desconozco todas las razones que contribuyeron a que O’Rourke no ganara en Texas, aunque llamó mi atención que no contara con un encuestador interno para determinar qué cambios eran necesarios en la estrategia o dónde invertir efectivamente los millones de dólares que recabó de pequeñas donaciones individuales, como por ejemplo, para atraer a republicanos moderados.