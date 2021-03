El oportuno regreso del Estado benefactor

"Estudios independientes sugieren que el plan Biden podría sacar de la pobreza a 15 millones de niños y reducirla 45 % entre los hispanos y 52 % entre los afroamericanos. No cabe duda de que es mejor alternativa a no haberlo aprobado. Pero lo prudente será juzgarlo no solo por los principios que lo animan sino también por sus resultados".