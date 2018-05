Al idioma español no lo calla nadie

Y ni qué decir de los españoles tras su arribo como representantes de la Corona y luego los mexicanos como nación independiente, que aun perdiendo la mitad de su territorio tras una injusta guerra en el Siglo XIX, han mantenido tradiciones, cultura y, sí, el idioma en estas tierras. No es gratuito ese dicho ya popular ahora de que ellos no rebasaron la frontera, sino que la frontera los rebasó a ellos. Nada más cierto que eso.

Es un hecho que el expansionismo anglosajón desplazó otras lenguas que hasta la fecha ha querido erradicar, pero tan no ha podido con el idioma español, por ejemplo, que muchas de las leyes, ordenanzas, anuncios públicos, de salud, educación, bancarios, etc., tienen que ser presentados también en este idioma, porque la historia, la demografía, la economía y el desarrollo no se pueden limitar en una sociedad multicultural, pero sobre todo con una vasta población hispana, cuya dinámica social ha potenciado en todos los terrenos a este país.