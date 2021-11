Ahí viene el ómicron a aguarnos las fiestas

Como al que no quiere caldo le dan dos tazas y todo eso, se nos viene encima una nueva variante del virus. Me gustaría decir te lo dije. Pero me ahorraré el sermoncito, que de nada sirve a estas alturas. El asunto es que era previsible. Porque mientras en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y otros países “avanzados” librábamos una guerra con los inefables “anti-vaxxers”, nada o poco nos preocupábamos por lo que pasaba en los países en desarrollo. O, mejor dicho, lo que no pasaba en lo que respecta a la lucha contra el covid 19.