A mi no me importa. ¿Y a ti?

Con estas palabras escritas en la parte posterior de su chaqueta, la primera dama Melania Trump abordó el avión presidencial que la llevaría de regreso a la Casa Blanca después de visitar un centro de detención de niños en McAllen, Texas. Una visita que debió ser un bálsamo para las heridas infligidas por la administración Trump al arrebatar a miles de niños de los brazos de sus madres y padres, terminó con un mensaje de indiferencia al sufrimiento ajeno. Los niños sufren, mientras que la primera dama ríe. Este mensaje no fue equivocación, sino un comprobante final de lo que ya sabemos: a la administración Trump no le importan los derechos humanos. Nos toca a nosotros, al pueblo, defenderlos. Y hoy, estamos viviendo un momento crítico durante el cual no podemos bajar la guardia.