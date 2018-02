35 cosas que he aprendido en Facebook

Si le gustan al lector estos 35 fragmentos le sugiero que los comparta por Facebook ¡obvio! (y otras redes, para que no se sientan celosas).

En Facebook no hay oportunidad de tener la razón. La proporción es que todos tienen la razón menos el que escribe un post.

Tengo más de 10 años en esta red de Mark Zuckerberg, tiempo suficiente para obtener muchos datos útiles e inútiles. Mis estadísticas son de pequeñas muestras pero movidas por grandes aspiraciones. Si le gustan al lector estos 35 fragmentos le sugiero que los comparta por Facebook ¡obvio! (y otras redes, para que no se sientan celosas).

1. Facebook no lee el pensamiento. Lo que ocurre es que siempre hay alguien afirmando que hacemos algo mal.

2. Solo una minoría de usuarios cree que fue un príncipe o princesa del siglo XVIII porque se lo dijo un test. Una minoría de al menos 700 millones de personas.

3. Más de la mitad de la gente comenta un artículo sin haberlo leído.

4. Al menos tres de cada cuatro “amigos” felicitan al cumpleañero porque: a) Éste publica un post agradeciendo a los que sí se acordaron o b) Lo encuentra en los “cumpleaños de ayer”.

5. Uno cree que ahora pasan más cosas en el mundo, pero en realidad es que antes no lo sabíamos.

6. Se le otorga autoridad intelectual a cualquier tontería o sinsentido si le ponen al lado la foto de Einstein, Ghandi, Mandela et al.

7. Alguien abre su cuenta de Facebook. Usa el buscador, etiqueta a conocidos, publica fotos bonitas... Así gana amigos. Luego publica estatus con toda sinceridad y vehemencia. Así los pierde. (Se restituye el balance del universo).



8. No hay corrector de ortografía en Facebook por una razón: enloquecería.

9. Bailar parece ser más importantes que estudiar, graduarse, ganar un Premio Nobel o escribir un clásico de la Literatura.

10. Los animales no humanos están más locos de lo que uno creía. Y es perturbador porque ya de los humanos se ha perdido bastante la esperanza.

11. Si usted comparte un post sin agregarle nada logrará un impacto tímido. Pero si le escribe una breve y provocativa introducción duplicará o triplicará la posibilidad de que le interese a la gente.

12. Post titulado: "Sabiduría centenaria para tener una mejor vida" (1 lectura). El mismo artículo retitulado: "Las 8 cosas que debes hacer para ser más cool" (100 veces más lecturas).



13. Facebook permite intercambios entre personas sin el encuentro físico, sin la necesidad de la conversación cara a cara, sin la calidez de la interacción humana. ¡Me encanta!

14. Ya hay demasiados chistes sobre Arjona y Coelho. Let it go, people!

15. Más de la mitad de los usuarios propone una discusión no para intercambiar información o aprender, sino para imponer sutilmente su opinión.

16. La famosa frase: “La mejor forma de predecir el futuro es creándolo” fue dicha originalmente por el Premio Nobel Dennis Gabor en 1963. En Facebook he encontrado carteles que se la atribuyen a Abraham Lincoln, Peter Drucker, Steve Jobs, Alan Kay, Forrest Shaklee, Peter Diamandis, Sophia Bedford, Jason Kaufmann, pero ninguno a Dennis Gabor.

17. No debe creérsele a quien está todo el tiempo regañando a la gente, si de vez en cuando no se regaña a sí mismo.

18. En las Memorias de Facebook uno constata cuán ingenuos fuimos respecto al futuro (y seguimos siendo).

19. Menos de 10% de los Facebook Live muestran a eventos interesantes, con valor periodístico o artístico. La mayoría corresponde al tipo: "Salgo a botar la basura" o "Me estoy exprimiendo una espinilla".

20. En Facebook no hay oportunidad de tener la razón. La proporción es que todos tienen la razón menos el que escribe un post.

21. ¿Qué hace al menos 60% de los usuarios cuando lee que Facebook ha limitado la exposición de sus posts a solo 25 amigos? Pues lo comparte sin verificar su certeza. Los rumores y #fakenews tienen un ejército motivado y entusiasta que los difunde.



22. Las memorias de Facebook son como las olas del mar: nos devuelven cosas que lanzamos pero enchumbadas y llenas de algas.

23. Más de 90% de lo que se cataloga en Facebook como autoayuda, no lo es. Según el célebre comediante George Carlin, si alguien necesita solucionar un problema leyendo el libro de otro: “Eso no es autoayuda, ¡es ayuda!”.

24. No son los Likes ni los Comentarios los que determinan la influencia de una persona en esta red. Son los Shares (compartir) los que la revelan.

25. Hay gente que simplemente no sabemos cómo luce, a menos que –a juzgar por sus imágenes de perfil- sean un hada, una caricatura, una celebridad, un tatuaje, una bandera, un carácter chino...

26. En Facebook (y en todo espacio social) las palabras en español deberían escribirse según las reglas ortográficas (tildes donde van, aperturas de interrogación, mayúsculas en los nombres propios) pero ¿para qué insisto?

27. Muy pocos saben que, al compartir un post, más gente le presta atención si le escribe un comentario previo.



28. Cadena de Facebook que no termine en “Amén” no es una cadena completa.

29. La mayoría se siente débil cuando dice y fuerte cuando contradice.

30. ¿Usted escribe literatura o piezas literarias (cuentos, ensayos, poesía)? ¿Y quieres que la gente en Facebook lo lea? ¿En serio? Ja ja. Me hizo el día. (Dese una vuelta por GoodReads).

31. No hay necesidad de pedirle permiso al autor de un post para compartirlo. Hay una opción de Compartir ( Share) que deja esta posibilidad implícita y de libre elección.

32. Hay gente cuya único objetivo en Facebook, Twitter y otras redes es corregir a los demás, no importa si hay o no razón para ello. Una buena respuesta para esa fauna es: “Gracias pero yo cometo mis propios errores”.



33. Es muy difícil no cometer la mayoría de los pecados que condenamos en las redes.

34. Para proteger la trascendencia y el respeto de las generaciones futuras, haríamos bien en mandar a borrar por testamento nuestro perfil de Facebook. No vaya a caer en manos de nuestro biógrafo y de los admiradores futuros.

35. Muchos de mis lectores quizá piensen: “Este artículo está hablando de mí”. Bueno, yo no lo he dicho. J.

El blog de Fernando Nunez-Noda es Blognalism.net y puede contactarse en nuneznoda@3katslab.com

