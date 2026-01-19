Moda Valentino: ¿Cómo inició su imperio en la moda con 3 diseños icónicos? Conocido como 'El Último Emperador', deslumbró por años con sus diseños inigualables; tal es el caso de Julia Roberts, que en la ceremonia de los Oscars en el año 2001, lució un vestido blanco y negro de la colección de alta costura de 1992.



Este lunes 19 de enero murió el diseñador italiano Valentino Garavani, una de las personas más importantes en la industria de la moda, a sus 93 años.

Este hecho se dio a conocer a través de las redes sociales de su equipo de trabajo, el cual afirmó que había pasado sus últimos momentos rodeado de toda su familia.

El diseñador de las actrices de Hollywood

Conocido como 'El Último Emperador', deslumbró por años con sus diseños inigualables; tal es el caso de Julia Roberts, que en la ceremonia de los Oscars en el año 2001, lució un vestido blanco y negro de la colección de alta costura de 1992. Con este diseño, la artista de Mujer bonita ganó el premio a mejor actriz en su película Erin Brockovich (2000).

Otro de los diseños más icónicos fue el que usó Anne Hathaway en la gala de los Oscars, el cual era un vestido rojo sangre, de la colección de primavera/verano 2028.

La vuelta de su retiro

Otro dato importante es que la actriz de El diablo viste a la moda hizo que el diseñador regresara de su retiro en el año 2008 solamente para confeccionar el vestido de novia de la artista, con un diseño de seda de marfil y con la cola pintada a mano y flores bordadas; este ejemplar era basado en la estética de los años veinte.

La importancia del diseñador llegó hasta niveles de la realeza, ya que Valentino vistió a la princesa Diana el 15 de noviembre de 1992, en el oratorio en Liverpool de Paul McCartney en el Salón de Congresos de Lille, el cual era de terciopelo y encaje que remarcaba ligeramente su figura de una manera elegante.

