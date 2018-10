Una obra de arte millonaria de Banksy se autodestruye luego de ser subastada y la gente queda conmocionada

"Girl with Balloon" ("Niña con globo", en español) acababa de venderse en Sotheby's por 1,042,000 libras esterlinas cuando, ante los ojos incrédulos de los asistentes de la subasta, la pintura comenzó a descender y a pasar por una trituradora de papel escondida en el marco de la obra hasta autodestruirse.

Sotheby's no dio a conocer detalles sobre el comprador, pero reportes dicen que la oferta ganadora por esta obra se realizó por teléfono. "Hemos hablado con el comprador (...) y estaba sorprendido por la historia", dijeron los subastadores en un comunicado a The Financial Times.