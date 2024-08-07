Cancelan conciertos de Taylor Swift en Viena tras descubrir un plan de atentado de ISIS

Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en Austria, programados para esta semana, cancelaron las presentaciones este miércoles luego de que las autoridades del país informaron que habían llevado a cabo arrestos en relación con un aparente plan para perpetrar un atentado durante un evento en el área metropolitana de Viena.

Swift tenía previsto ofrecer sus conciertos en el Estadio Ernst Happel de la capital austriaca el jueves, viernes y sábado como parte de su gira mundial The Eras Tour.

Horas antes las autoridades locales informaron que dos presuntos extremistas asociados a Estado Islámico (ISIS) fueron detenidos este miércoles en Austria, uno de los cuales parecía estar planeando un atentado contra un evento en Viena, donde serán los próximos conciertos de Taylor Swift, según informaron las autoridades.

Otras tres personas continúan prófugas.

El principal sospechoso, de 19 años, fue detenido en Ternitz, al sur de Viena, y la segunda persona en la capital austriaca.

Franz Ruf, director de Seguridad Pública del Ministerio del Interior austriaco, declaró que las autoridades tenían conocimiento de "acciones preparatorias" para un posible atentado "y también de que el autor, de 19 años, "está centrado en los conciertos de Taylor Swift en Viena", informó la Agencia de Prensa de Austria.

Ruf dijo que aumentará la seguridad en los conciertos de la cantante y se haría especial hincapié, entre otras cosas, en los controles de entrada y que los asistentes al concierto deberían prever algo más de tiempo.

