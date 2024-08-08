"Querían matar a la mayor cantidad de gente posible": qué se sabe del frustrado ataque en un concierto de Taylor Swift

Video Taylor Swift amenaza con demandar a joven que rastrea su avión privado

Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en Austria cancelaron las presentaciones luego de que las autoridades del país informaron que habían arrestado a dos personas que presuntamente planeaban un ataque en el show de la artista.

Swift tenía previsto presentarse en el Estadio Ernst Happel, en el área metropolitana de Viena el jueves, viernes y sábado como parte de su gira mundial The Eras Tour.

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

Ataque frustrado al show de Taylor Swift: qué se sabe de los detenidos

Las autoridades dijeron que hay dos detenidos. El principal sospechoso, un austríaco de 19 años, comenzó a trabajar en sus planes de ataque en julio.

El atentado frustrado estaba planeado para el jueves o viernes, según el ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner. Ninguno de los sospechosos parecía tener entradas para ninguno de los espectáculos.

El segundo sospechoso es un austriaco de 17 años. Hace unos días trabajaba para una empresa que prestaba servicios en el recinto de los conciertos y fue detenido por fuerzas especiales de la policía cerca del estadio.

Ambos adolescentes fueron detenidos el martes. No se ha hecho público el nombre de ninguno de ellos, de acuerdo con las normas de privacidad de Austria.

No se está buscando a otros sospechosos, dijo Karner, el ministro del Interior. Sin embargo, la policía también interrogó a un joven de 15 años que había estado en contacto con ambos sospechosos.

Querían atacar cerca del estadio donde se presentaría Taylor Swift

Las autoridades austríacas informaron que los sospechosos del presunto complot buscaban atacar en los alrededores del estadio en el que se iba a presentar la cantante. Con el frustrado ataque, indicaron, los sospechosos esperaban matar a la mayor cantidad posible de gente en los shows de Taylor Swift.

Las autoridades dijeron que uno de los dos detenidos confesó eso mismo: queríamos "matar a la mayor cantidad de personas posible afuera del lugar del concierto".

Los sospechosos tenían materiales explosivos

Los investigadores encontraron materiales para fabricar bombas en una de las casas de los sospechosos.

Durante una redada en la casa del principal sospechoso en Ternitz, al sur de Viena, los investigadores encontraron sustancias químicas y dispositivos técnicos que indicaban “actos preparatorios concretos”, dijo Franz Ruf, Director General de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

Planeaba usar cuchillos o explosivos caseros.

“Quería perpetrar un ataque en la zona exterior del estadio, matando a la mayor cantidad de personas posible utilizando cuchillos o incluso utilizando los artefactos explosivos que había fabricado”, dijo Omar Haijawi-Pirchner, director de la Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado.

Los dos adolescentes austríacos se inspiraron en grupos terroristas

Una pantalla muestra la fotografía de un joven arrestado en relación con un complot de ataque que provocó la cancelación de los shows de la estrella estadounidense Taylor Swift. Imagen ROLAND SCHLAGER/APA/AFP via Getty Images



Ambos sospechosos detenidos en Viena parecían estar inspirados por el grupo Estado Islámico y Al Qaeda, dijeron el jueves las autoridades.

Hace apenas unas semanas, el primer sospechoso subió a Internet un juramento de lealtad al actual líder de la milicia del grupo Estado Islámico.

El sospechoso estaba “radicalizado en la dirección del Estado Islámico y cree que es correcto matar a los infieles”, agregó Haijawi-Pirchner.

"La situación era grave, la situación es grave. Pero también podemos decir: se evitó una tragedia", dijo.

Se cancelaron 3 conciertos con entradas agotadas: miles de personas expuestas

Los organizadores del concierto dijeron que esperaban hasta 65,000 fanáticos dentro del estadio en cada concierto y hasta 30,000 espectadores afuera, donde las autoridades dijeron que los sospechosos planeaban atacar.

Fueron tres conciertos con entradas agotadas fueron cancelados un día antes debido al complot.

Los swifties, seguidores de la artista, estaban 'devastados' por la suspensión de los shows. Muchos de ellos habían gastado miles de euros (dólares) en viajes y alojamiento en la costosa capital de Austria para asistir a los espectáculos de la gira Eras.

Los fans de la cantante estadounidense Taylor Swift -los swifties- se reúnen en Viena, Austria, el 8 de agosto de 2024, después de que los conciertos de la estrella se cancelaran en el último minuto. Las autoridades austriacas indicaron que detuvieron a dos sospechosos por supuestamente conspirar para atacar los conciertos en Viena. Imagen ROLAND SCHLAGER/APA/AFP via Getty Images



Los organizadores del concierto, Barracuda Music, dijeron en una publicación de Instagram el miércoles por la noche que "no tenemos más opción que cancelar los tres espectáculos programados por la seguridad de todos".

Swift y su equipo no han hablado públicamente sobre el complot ni sobre la cancelación de espectáculos.

Un ataque previo en Reino Unido que no está relacionado

El mes pasado, un atacante en Gran Bretaña mató a tres niñas e hirió a otras 10 personas en un ataque con cuchillo durante una clase de baile y yoga con temática de Taylor Swift, justo para la visita de la cantante a ese país. Swift dijo en ese momento que estaba "completamente en shock" por el ataque.

La gente quedó conmocionada por el ataque que mató a tres niñas de entre 6 y 9 años el 29 de julio en Southport, una ciudad costera al norte de Liverpool. Otros ocho niños y dos adultos resultaron heridos. La policía detuvo a un sospechoso de 17 años y rumores desacreditados en internet circularon rápidamente diciendo falsamente que el sospechoso era un inmigrante musulmán.

Al día siguiente, cientos de manifestantes atacaron una mezquita local con ladrillos, botellas y piedras. La policía dijo que se creía que los alborotadores “eran partidarios de la Liga de Defensa Inglesa”, un grupo de extrema derecha que ha organizado protestas antimusulmanas desde 2009.

El 1 de agosto, las autoridades tomaron la inusual medida de identificar al sospechoso menor de edad en un esfuerzo por detener los rumores sobre su identidad, que estaban alimentando la violencia. Axel Muganwa Rudakubana ha sido acusado de tres cargos de asesinato y 10 cargos de intento de asesinato. El sospechoso nació en Gales en 2006 y se mudó a la zona de Southport en 2013. Sus padres eran originarios de Ruanda.

