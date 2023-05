Revelan la causa de muerte de Tina Turner

La intérprete de grandes éxitos como “Proud Mary” y "What 's Love Got to Do With It" habló ampliamente sobre sus dolencias físicas y mentales en el celebrado documental "Tina" estrenado en 2021, en el que reveló haber sufrido de trastorno de estrés postraumático causado por el abuso doméstico sufrido a manos de su primer esposo, el músico Ike Turner.