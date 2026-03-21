PlayStation PlayStation Network cae este 21 de marzo: Usuarios reportan problemas de conexión No es tu internet. Play Station Network de Sony registró problemas este sábado 21 de marzo. El mayor problema es la conexión del servidor acaparando cuatro de cada 10 reportes; seguido de problemas con el juego y el inicio de sesión para una nueva partida.

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La red de servicios en línea de Sony, conocida como PlayStation Network (PSN), registró una caída este sábado 21 de marzo de 2026, afectando a miles de usuarios en distintas partes del mundo. La interrupción fue reportada inicialmente por jugadores que experimentaron problemas para conectarse o iniciar sesión.

De acuerdo con el sitio Downdetector, cerca de las 2:00 de la tarde se registró un despunte de reportes, especialmente en servicios como:

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PlayStation Network (PSN) es un servicio de juegos en línea para la consola de juegos.

PlayStation Network (PSN) permite jugar en línea en las consolas de juegos PlayStation 3, PlayStation Portable y PlayStation Vita.

Incluso los problemas de conexión se han mantenido hasta por cuatro horas consecutivas, con más de 4,000 reportes para la tarde-noche de este sábado.

El mayor problema es la conexión del servidor, con el 41% de los reportes; seguido del juego con el 22%, así como el inicio de sesión con el 21% de los reportes.

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