Madre soltera se disfrazó de hombre por 36 años para criar a su hija sin sentirse amenazada

En una entrevista con el diario The New Indian Express, Petchiammal relató que su marido murió 15 días después de la boda. A sus 20 años y con un embarazo en desarrollo, la mujer decidió que no quería volver a casarse, pero cuidar a su hija Shanmugasundari siendo madre soltera no sería una decisión fácil en la sociedad en la que vivía.