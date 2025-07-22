Alcanzar una Estrella vuelve a la TV por UNIMÁS: fecha de estreno y horario

Video Eduardo y Debora se comprometen - Alcanzar Una Estrella

Alcanzar una Estrella logró combinar la música con entrañables personajes, que dejaron huella en el mundo de las telenovelas. La buena noticia es que muy pronto podrás volver a disfrutarla.

¿Dónde ver Alcanzar una Estrella y cuándo se estrena?

El melodrama protagonizado por Eduardo Capetillo (como Eduardo Casablanca) y Mariana Garza (en el papel de Lorena Gaitán) se estrenó en 1990 y se transmitió por televisión abierta en México.

Más de tres décadas después regresa a la televisión, específicamente a través del canal UNIMÁS, este 23 de julio en punto de las 8A/7C.

Alcanzar una Estrella Imagen TelevisaUnivision

¿De qué trata la telenovela Alcanzar una Estrella?

La trama gira en torno a Eduardo Casablanca, un ídolo del pop internacional, y Lorena Gaitán, una joven estudiante que sueña con conocer a su artista favorito. A través de cartas anónimas le expresa su profunda admiración, sin imaginar que su destino cambiará para siempre.

Ambos tienen un encuentro dentro de un evento público, y desde ese momento sus caminos se entrelazan. Con el tiempo, el vínculo entre ambos crece, pero su historia de amor se verá amenazada por las diferencias sociales y la fama, haciendo que varias personas intenten separarlos.

Alcanzar una Estrella Imagen TelevisaUnivision



A lo largo de los capítulos de Alcanzar una Estrella se presentan numerosos temas musicales originales, interpretados por los propios Capetillo y Garza, quienes también fueron miembros de Timbiriche, demostrando su talento tanto en la actuación como en el canto.

¿Qué actores forman parte del elenco de Alcanzar una Estrella?

El elenco está conformado por reconocidos artistas como Enrique Lizalde, Ana Silvia Garza, Andrea Legarreta, Daniel Martín, Kenia Gazcón, Lorena Rojas, Héctor Suárez Gomís y Marcela Páez, entre otros grandes nombres que dieron vida a esta inolvidable historia.

¿Alcanzar una Estrella está disponinible en streaming?

Además de su retransmisión por UNIMÁS, hay otra excelente noticia: los 80 episodios completos de Alcanzar una Estrella se encuentran disponibles en ViX, el meior servicio de streaming español y el más grande del mundo. Así podrás revivirla cuando quieras y desde donde estés.