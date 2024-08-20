Muere a los 117 años María Branyas, la persona más longeva del mundo

Video A sus 115 años, esta mujer nacida en California es la más vieja del mundo

La persona más anciana del mundo, la española María Branyas Morera, murió a los 117 años "mientras dormía, tranquila y sin dolor", tras sobrevivir a guerras y pandemias, informó su familia este martes.

"María Branyas nos ha dejado", escribió su familia en la cuenta de la red social X de la mujer, añadiendo que "ha muerto como quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor".

Los restos de Branyas fueron incinerados este martes, confirmó a EFE Rosa Moret, de 80 años, la hija más pequeña de María.

"Hace unos días nos decía: un día me iré de aquí. No volveré a probar el café, ni a comer yogur (...) Y dejaré de existir en este cuerpo. Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá acabado", narró la familia en su mensaje.

"La recordaremos siempre por sus consejos y su bondad", concluyó su familia.

En la misma cuenta, Branyas anticipó el lunes que veía cercano el momento de la muerte. "Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo, no sufráis por mí. Allí donde vaya seré feliz", afirmó.

María Branyas Morera, la mujer que desde hacía un año era la persona más anciana del mundo y la octava más longeva de la historia (imagen de archivo de abril de 2023). Imagen Jordi Bedmar/EFE



"Nos ha dejado María Branyas, la abuela de Cataluña y la persona más mayor del mundo. Perdemos a una mujer entrañable, que nos ha enseñado el valor de la vida y la sabiduría de los años", escribió en X el presidente del gobierno regional catalán, Salvador Illa.

Branyas era la persona más vieja del mundo, según el Grupo de Investigación Gerontológica de Estados Unidos (US Gerontology Research Group) y el libro Guinness de los récords. Sustituyó en la cúspide a la francesa Lucile Randon, que murió a los 118 años en enero de 2023.

Tras la muerte de Branyas, la persona más anciana es la japonesa Tomiko Itooka, que nació el 23 de mayo de 1908 y tiene 116 años, según el Grupo de Investigación Gerontológica de Estados Unidos.

María Branyas fue también la octava persona más longeva de la historia, de la que se tengan registros, según EFE.

María Branyas: sobrevivió a dos guerras mundiales y dos pandemias

Branyas sobrevivió a la pandemia de gripe de 1918 (también llamada gripe española), a dos guerras mundiales, a la Guerra Civil española y al covid, que contrajo poco después de cumplir 113 años en 2020, y del que se recuperó totalmente a los pocos días.

La mujer vivía en la residencia de ancianos de Santa Maria del Tura, en la ciudad catalana de Olot, en el noreste de España, desde hacía más de 20 años.

Branyas nació en San Francisco el 4 de marzo de 1907, poco después de que su familia catalana se trasladara a Estados Unidos desde México.

La familia decidió regresar a su España natal en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, lo que complicó el viaje en barco a través del Atlántico. La travesía también estuvo marcada por la tragedia: su padre murió de tuberculosis al final del viaje y su ataúd fue arrojado al mar.

Branyas y su madre se instalaron en Barcelona. En 1931, cinco años antes del comienzo de la Guerra Civil (1936-39), se casó con un médico.

La pareja vivió junta durante cuatro décadas, hasta que su marido murió a los 72 años. Tuvo tres hijos, uno de ellos ya fallecido, once nietos y numerosos bisnietos.

Su hija menor, Rosa Moret, ya octogenaria, explicó una vez que su madre "nunca fue al hospital y nunca tuvo una fractura", en declaraciones a la televisión regional catalana.



Un equipo de la Universidad de Barcelona estudió su ADN para tratar de determinar las causas de su longevidad. En una entrevista publicada en octubre de 2023 por el diario español ABC, uno de los investigadores, Manel Esteller, se sorprendía por el buen estado de la mujer.

"Tiene la cabeza completamente lúcida. Recuerda con impresionante nitidez episodios de cuando solo tenía cuatro años, y no presenta ninguna enfermedad cardiovascular, habitual de las personas de edad avanzada. Lo único que tiene son problemas de movilidad y de oído. Es increíble", explicó este catedrático de Genética.

La persona más anciana autentificada fue la francesa Jeanne Calment, que vivió 122 años y 164 días, y que murió en 1997.

Con información de AFP y EFE.

