Misiles iraníes lograron esquivar el 'domo de hierro' de Israel: ¿cuán capaz es el sistema?

El sistema de defensa aérea de Israel fue puesto a prueba el viernes pasado cuando Irán lanzó misiles balísticos contra ese país, algunos de los cuales impactaron en la ciudad de Tel Aviv.

El Ejército israelí afirmó ese día haber interceptado la gran mayoría de los misiles y, al mismo tiempo, reconoció que algunos dejaron "impactos en edificios". Los ataques que se han registrado de lado y lado desde entonces representan un desafío para el sistema de defensa aérea de Israel, que ha interceptado proyectiles disparados desde Gaza, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023.

Estos proyectiles han abarcado desde cohetes de corto alcance y misiles de mediano alcance, hasta drones de ataque y misiles balísticos como los disparados por Irán.

Los sistemas terrestres de defensa aérea estadounidenses en la región han ayudado a derribar misiles iraníes, según un funcionario estadounidense que habló la semana pasada bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las medidas.

Pero la gran mayoría de la defensa aérea israelí durante el último año ha sido llevada a cabo por el propio Israel. A lo largo de décadas, Israel ha desarrollado un sofisticado sistema capaz de detectar fuego enemigo y desplegarse solo si el proyectil se dirige hacia un centro con población o infraestructura militar o civil sensible.

Los líderes israelíes afirman que el sistema no está 100% garantizado, pero le atribuyen la prevención de daños graves e innumerables bajas. A continuación, un análisis más detallado del sistema de defensa aérea de Israel:

'La flecha'

Este sistema, desarrollado en colaboración con Estados Unidos, está diseñado para interceptar misiles de largo alcance, incluyendo los tipos de misiles balísticos que Irán ha lanzado en los últimos días. 'La flecha', que opera fuera de la atmósfera, también se ha utilizado para interceptar misiles de largo alcance lanzados por militantes hutíes en Yemen.

'La honda de David'

También desarrollada en colaboración con Estados Unidos, 'la honda de David' está diseñada para interceptar misiles de mediano alcance, como los que posee Hezbollah en el Líbano. Se ha desplegado en múltiples ocasiones a lo largo de la guerra.

'La cúpula o domo de hierro'

Este sistema, desarrollado por Israel con el apoyo de Estados Unidos, se especializa en derribar cohetes de corto alcance. Ha interceptado miles desde su activación a principios de la década pasada, incluyendo miles de ellos durante la guerra actual contra Hamas y Hezbollah. Israel afirma tener una tasa de éxito superior al 90%.

El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro dispara para interceptar misiles durante un ataque iraní sobre Tel Aviv, Israel, la madrugada del miércoles 18 de junio de 2025. Imagen Leo Correa/AP

'El rayo de hierro'

Israel está desarrollando un nuevo sistema para interceptar amenazas entrantes con tecnología láser. Ha afirmado que este sistema será revolucionario, ya que su operación será mucho más económica que la de los sistemas existentes.

Según informes de medios israelíes, el costo de una interceptar un misil por esta 'cúpula de hierro' es de aproximadamente $50,000, mientras que los otros sistemas pueden costar más de $2 millones por misil. Este sistema todavía no está operativo.

