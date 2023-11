La Laguna Azul, una maravilla natural en Islandia que está en riesgo por la amenaza de erupción volcánica

“Yo trabajo para una empresa que se llama Truenorth, estamos haciendo una serie y la filmación no se ha parado; los aeropuertos no han cerrado”, mencionó. “La gente está poniendo atención, pero sigue con su vida normal. No hay peligro inminente fuera de un área que está muy bien delimitada y que es esta población de Grindavík, que sí se evacuó”.