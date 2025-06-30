Millonarios por un fin de semana: jugaron a la lotería y les anunciaron que habían ganado... fue todo un error

Video Un hombre sin hogar gana $1 millón con un raspadito de la lotería: "No lo podía creer"

La alegría les duró poco: miles de jugadores de la lotería pensaron que habían ganado un gran premio este fin de semana después de recibir un mensaje.

Sin embargo, la compañía de lotería de Noruega se disculpó este lunes ante 47,000 jugadores y explicó que se trató de un error a causa de un fallo de conversión de divisas.

De acuerdo con la empresa Norsk Tipping, el pasado fin de semana publicó importes de premios incorrectos del sorteo Eurojackpot celebrado el viernes. Al parecer, la equivocación se produjo por un error de cálculo al pasar las cantidades en céntimos de euros a coronas noruegas.

Los premios se multiplicaron por 100 en lugar de dividirlos por 100, según el grupo.

Los ganadores se sienten decepcionados al saber del error de la lotería

Ole Fredrik estaba de vacaciones en Grecia cuando Norsk Tipping le envió un mensaje para informarle que había ganado 1.2 millones de coronas (cerca de 119,000 dólares).

"Pensé: '¡Guau! Al fin me tocó a mí. ¿Será verdad?' Me metí en la página web de Norsk Tipping y ahí lo ponía, en blanco y negro: '¡Felicidades, ha ganado!'", declaró Sveen al canal público NRK este lunes.

En realidad, solo había ganado 125 coronas (cerca de 12 dólares).

El lunes, tanto él como otros 47,000 jugadores recibieron un mensaje de texto con una disculpa de la compañía.

"La disculpa no es ningún consuelo. Deberían haberlo enviado justo después de cometer el error, no hoy", dijo.

La autoridad encargada de las loterías en Noruega anunció el lunes una investigación para comprobar si se vulneraron las leyes que regulan los juegos de azar, y la ministra de Cultura Lubna Jaffery tachó el error de "totalmente inaceptable".

El presidente ejecutivo de la empresa, Tonje Sagstuen, dimitió el sábado a raíz del escándalo y dejó al vicepresidente Vegar Strand la tarea de disculparse este lunes.

