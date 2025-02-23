Los más buscados: ganaron $523,000 con un boleto de lotería comprado con una tarjeta robada

Video Revisa tu boleto de Mega Millions: podrías haber ganado un premio de $197 millones que está a punto de vencer

Dos hombres se han convertido en los fugitivos más famosos de Francia en los últimos días, luego de que un boleto de lotería que compraron con una tarjeta robada resultara premiado con poco más de medio millón de dólares.

Los ladrones utilizaron una tarjeta robada para comprar el billete de lotería con el que se ganaron 500,000 euros (cerca de 523,000 dólares)... pero desaparecieron antes de cobrarlo.

El hombre cuya tarjeta fue robada, identificado en documentos policiales como Jean-David E., está dispuesto a compartir el dinero con los ladrones que se convirtieron en afortunados ganadores. A cambio quiere que le devuelvan su billetera.

Sin embargo, los ladrones enfrentan el riesgo de arresto.

″Es una historia increíble, pero es completamente cierta″, dijo Pierre Debuisson, abogado de Jean-David E., a la agencia AP.

Hasta este sábado, el operador de la lotería estatal La Française des Jeux, o FDJ, indicó que nadie se ha presentado a cobrar el billete.

La víctima está dispuesta a retirar la demanda contra los ladrones

Jean-David E. descubrió a principios de este mes que le habían robado la mochila de su auto en la ciudad sureña de Tolosa, incluyendo tarjetas bancarias y otros documentos, según el abogado.

Pidió a su banco que bloqueara la tarjeta y se enteró de que ya se había utilizado en una tienda local. El vendedor le dijo que dos hombres aparentemente sin hogar habían utilizado una de sus tarjetas para comprar el billete de lotería instantánea.

“Estaban tan felices que se olvidaron de sus cigarrillos y de sus pertenencias y salieron como locos”, afirmó Debuisson.

Jean-David E. presentó una denuncia policial por el robo, pero está dispuesto a retirarla si los ladrones se presentan para que puedan compartir el dinero, dijo Debuisson. ″Sin ellos, nadie habría ganado″, afirmó el hombre en la emisora pública France-dos.

Los fiscales podrían intentar incautar las ganancias, considerándolas ganancias obtenidas ilegalmente, de acuerdo con el abogado.

El abogado lanzó un llamado nacional el jueves pidiendo a los ladrones que se pongan en contacto con su oficina para llegar a un acuerdo. “No arriesgan nada (...) compartiremos con ustedes”, agregó.

“Y podrían cambiar sus vidas”. El billete eventualmente caducará, advirtió. “El tiempo está en nuestra contra”, dijo.

