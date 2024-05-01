El macabro hallazgo de restos humanos (entre ellos, un bebé) en la casa de Hermann Göring, el jerarca nazi creador de la Gestapo

Video ¿Recuerdas 'La Lista de Schindler'? Este judío que vivió en Colombia fue el que realizó la selección

Un equipo de historiadores y arqueólogos aficionados descubrieron por casualidad los restos de cinco personas, entre ellas un recién nacido, durante excavaciones en la antigua casa uno de los líderes del régimen de Adolf Hitler, el mariscal del tercer Reich Hermann Göring.

A todos los cuerpos les faltaban manos y pies, informó este martes el semanario 'Der Spiegel', que detalla que los cuerpos se hallaron en el antiguo cuartel general nazi 'Wolfsschanze' (La Guarida del Lobo), en el noreste de Polonia.

El lugar está situado en medio de un páramo boscoso y consta de enormes búnkeres y restos de edificios, ahora cubiertos de musgo, que atraen a más de 200,000 turistas cada año.

Göring, un piloto experimentado de la Luftwaffe, la fuerza aérea nazi, fue el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich y Hitler incluso lo nombró su sucesor. Fue el creador de la Gestapo, la policía secreta de los nazis.

Adicto a la morfina, dedicó los últimos años vida al robo de posesiones de los judíos.

Cayó en desgracia poco antes de la muerte de Hitler y fue condenado a la horca tras los juicios de Núremberg, pero se suicidó pocas horas antes de ser ejecutado.

El hallazgo de los cuerpos



Los restos fueron descubiertos en febrero, pero fue hasta esta semana que los investigadores tuvieron más detalles de los cuerpos que publicaron sus descubrimientos a través de un video de Youtube.



El grupo de historiadores y arqueólogos llevan años trabajando con la organización de investigación 'Fundacja Latebra' en el terreno del antiguo cuartel general nazi. Durante sus visitas, el equipo germano-polaco se topó repetidamente con objetos de los nazis, entre ellos vajillas, herramientas y otras pertenencias personales.

Hasta este turbio descubrimiento, las ruinas de la casa de Göring se consideraban investigadas a fondo, pero uno de los historiadores, Jens Hfalek, observó indicios de un antiguo suelo de madera y empezó a excavar.

El grupo encontró tuberías de agua y un fragmento de cráneo humano a unas cuatro pulgadas bajo tierra. Los investigadores detuvieron el trabajo e informaron a la policía, pero cuando el equipo siguió excavando encontró los restos de cinco personas.

Adrian Kostrzewa, miembro del consejo de administración de 'Fundacja Latebra', declaró a CNN que el equipo pensó inicialmente que estaban excavando en un antiguo cuarto de baño cuando encontraron tuberías bajo tierra.

Según los forenses, los restos pertenecen a tres adultos, un adolescente y un bebé. Es posible que fuera una familia la que estuviera enterrada bajo tierra en la casa de Göring, indica el medio alemán.

Según Oktavian Bartoszewski, editor de una revista de reliquias de la historia, es probable que los cuerpos fueran arrojados después de la construcción de la casa.

“Eso fue lo más horrible que encontramos”, dijo Bartoszewski sobre el recién nacido. “Estaban todos tumbados uno al lado del otro, en la misma dirección”.

"Los que colocaron las tuberías deberían haber descubierto los restos humanos", afirmó. Incluso es posible que Göring supiera de la existencia de los muertos.

Sin embargo, también es posible que los cuerpos no fueran enterrados hasta el final de la Segunda Guerra Mundial o que fueran víctimas de un asesinato que no tuviera nada que ver con los nazis. El hallazgo está siendo investigado por la fiscalía local.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler pasó más tiempo en La Guarida del Lobo que en ningún otro lugar, en total más de 800 días, resalta la revista 'Der Spiegel'. Hitler estuvo a punto de morir allí en el atentado con bomba que efectuó el oficial Claus Schenk von Stauffenberg el 20 de julio de 1944.

