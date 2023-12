Los excesos de Israel en Gaza: más de 18,000 muertos, "bombardeos indiscriminados" y ataques a hospitales

Los profesionales de la prensa suelen ser un grupo protegido en los conflictos armados, con una labor muy importante y respetada, aunque resulte incómoda para cualquier de los bandos implicados. Periodistas, camarógrafos, fotógrafos, van identificados con sus chalecos y cascos con el letrero 'Prensa' y se supone no solo que no serán atacados si no que incluso deberían ser protegidos por los cuerpos militares.