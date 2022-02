“Cuando escuchas las bombas imaginas que no es real”: el duro relato de una huida por resguardarse en Ucrania

Cuando ya había caído la noche del sábado, Milavec se preguntaba si debía quedarse o regresar a su natal Eslovenia. Eligió la primera opción. “Muchos de mis amigos y familiares me llaman para decirme que necesito volver a mi país. También mi embajada me llamó hace dos días: ‘Mira, tienes que salir de Ucrania’. Pero Ucrania es mi segunda casa y de verdad siento que no me tengo que ir. Les digo que Ucrania necesita más ayuda que nunca y por el momento aquí estoy. Pero no sé qué pasará mañana”.